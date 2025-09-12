Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 17:29

Fallece el fiscal general electoral, Dilio Arcia Torres

El fiscal Dilio Arcia Torres fue presidente del Colegio Nacional de Abogados y ocupó diversos cargos públicos a lo largo de su carrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 12 de septiembre se informó sobre el fallecimiento del fiscal general electoral, Dilio Arcia Torres. Arcia había solicitado vacaciones del 3 de septiembre al 1 de noviembre de 2025, por lo que el presidente, José Raúl Mulino, había designado como fiscal general encargada a Ana Raquel Santamaría Castrellón.

Dilio Arcia Torres fue presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y ocupó diversos cargos públicos a lo largo de su carrera, incluyendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, viceministro y ministro de la Presidencia, así como ministro de Gobierno y Justicia.

