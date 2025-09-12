Fallece el fiscal general electoral, Dilio Arcia Torres.

Este viernes 12 de septiembre se informó sobre el fallecimiento del fiscal general electoral, Dilio Arcia Torres. Arcia había solicitado vacaciones del 3 de septiembre al 1 de noviembre de 2025, por lo que el presidente, José Raúl Mulino, había designado como fiscal general encargada a Ana Raquel Santamaría Castrellón.
