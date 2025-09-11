Pago a jubilados y pensionados inicia la próxima semana: ¿Quiénes cobran primero?

El segundo pago de septiembre para jubilados y pensionados en Panamá iniciará la próxima semana, según informó la Caja de Seguro Social (CSS). Las modalidades de pago serán acreditación bancaria (ACH) y cheques, siguiendo el calendario oficial de la institución.

Contenido relacionado: CEPADEM a jubilados en Panamá: ¿Qué es y por qué exigen el pago de los intereses?

Descuentos para jubilados y pensionados según la ACODECO

Jubilados y pensionados - ACH.jpg CSS

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad solo deben entregarse presentando la cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado.

Los jubilados y pensionados pueden consultar el calendario completo de pagos directamente en la página de la CSS para evitar confusiones y organizar sus compras de manera segura.