Pago a jubilados y pensionados inicia la próxima semana: ¿Quiénes cobran primero?

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El segundo pago de septiembre para jubilados y pensionados en Panamá iniciará la próxima semana, según informó la Caja de Seguro Social (CSS). Las modalidades de pago serán acreditación bancaria (ACH) y cheques, siguiendo el calendario oficial de la institución.

  • ACH: Viernes 19 de septiembre
  • Cheques: Lunes 22 de septiembre

Descuentos para jubilados y pensionados según la ACODECO

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad solo deben entregarse presentando la cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado.

Los jubilados y pensionados pueden consultar el calendario completo de pagos directamente en la página de la CSS para evitar confusiones y organizar sus compras de manera segura.

