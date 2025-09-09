Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobrarán en el tercer desembolso?

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán su tercer desembolso del bono permanente anual, conforme a lo establecido en la Ley 438. Este beneficio anual asciende a B/. 140.00 y se distribuye en tres pagos: abril, agosto y diciembre.

En 2025, los primeros dos pagos ya se realizaron: B/. 50.00 en abril y B/. 50.00 en agosto. El tercer pago de B/. 40.00 se entregará en diciembre, completando así el monto total anual del bono.

Tercer pago del bono permanente para jubilados y pensionados

Bono permanente - Jubilados y pensionados Asamblea Nacional

El bono permanente se financia con fondos del Tesoro Nacional, provenientes de los ingresos generados por el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, según confirmaron las autoridades.

Los pagos se realizan mediante depósito ACH o cheques físicos, garantizando que los beneficiarios reciban el apoyo económico correspondiente sin contratiempos. Este bono busca complementar la pensión y brindar un respaldo económico adicional a los adultos mayores del país.