Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 11:31

Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobrarán en el tercer desembolso?

El tercer pago del bono permanente para jubilados y pensionados en Panamá será de B/. 40.00 y se entregará en diciembre de 2025, según Ley 438.

Bono permanente a jubilados y pensionados

Bono permanente a jubilados y pensionados

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán su tercer desembolso del bono permanente anual, conforme a lo establecido en la Ley 438. Este beneficio anual asciende a B/. 140.00 y se distribuye en tres pagos: abril, agosto y diciembre.

En 2025, los primeros dos pagos ya se realizaron: B/. 50.00 en abril y B/. 50.00 en agosto. El tercer pago de B/. 40.00 se entregará en diciembre, completando así el monto total anual del bono.

Tercer pago del bono permanente para jubilados y pensionados

Bono permanente - Jubilados y pensionados

El bono permanente se financia con fondos del Tesoro Nacional, provenientes de los ingresos generados por el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, según confirmaron las autoridades.

Los pagos se realizan mediante depósito ACH o cheques físicos, garantizando que los beneficiarios reciban el apoyo económico correspondiente sin contratiempos. Este bono busca complementar la pensión y brindar un respaldo económico adicional a los adultos mayores del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

A partir de este viernes 5 de septiembre, jubilados y pensionados cobran por ACH y cheque

¿Estás por jubilarte en la CSS? Requisitos para formar parte de los jubilados y pensionados

ACODECO recuerda a comercios beneficios y protecciones para jubilados y pensionados

Recomendadas

Más Noticias