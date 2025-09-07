Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 08:08

Jubilados y pensionados: Fecha del segundo pago de septiembre para cheque y ACH

El primer pagos a jubilados y pensionados correspondientes a este mes a nivel nacional se realizó el pasado 5 de septiembre.

Jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados

Css.gob.pa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante el mes de septiembre, los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS). Revise el calendario de la CSS ingresando aquí.

Jubilados y pensionados: Pagos de septiembre

jubilados y pensionados
  • Viernes 19 de septiembre

Cheques

  • lunes 22 de septiembre

Importante mencionar que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad deben ser reconocidos únicamente con la presentación de la cédula de identidad personal o carné de jubilado o pensionado.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Estás por jubilarte en la CSS? Requisitos para formar parte de los jubilados y pensionados

ACODECO recuerda a comercios beneficios y protecciones para jubilados y pensionados

Atención Jubilados y pensionados: El viernes 5 será el pago por la CSS por ACH y Cheque

Recomendadas

Más Noticias