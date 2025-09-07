Jubilados y pensionados: Fecha del segundo pago de septiembre para cheque y ACH

Durante el mes de septiembre, los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH) y cheques, según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS). Revise el calendario de la CSS ingresando aquí .

Jubilados y pensionados: Pagos de septiembre

jubilados y pensionados Sweet Life / Unsplash

Viernes 19 de septiembre

Cheques

lunes 22 de septiembre

Importante mencionar que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad deben ser reconocidos únicamente con la presentación de la cédula de identidad personal o carné de jubilado o pensionado.