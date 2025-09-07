SINAPROC inspecciona deslizamiento de tierra en Cerro Azul, barriada Buena Vista

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que personal de la institución se trasladó hacia Cerro Azul, en la barriada Buena Vista, tras reportarse un deslizamiento de tierra.
Personal del SINAPROC acudió a Cerro Azul tras reportes de un deslizamiento
Los equipos de inspección realizan una evaluación de la zona afectada para determinar los riesgos y establecer las medidas de seguridad necesarias para los residentes.
El SINAPROC reiteró a la población de áreas montañosas y vulnerables a deslizamientos que mantenga la prevención y atienda las recomendaciones emitidas a través de los canales oficiales.