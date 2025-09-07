SINAPROC inspecciona deslizamiento de tierra en Cerro Azul, barriada Buena Vista

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que personal de la institución se trasladó hacia Cerro Azul, en la barriada Buena Vista, tras reportarse un deslizamiento de tierra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964820780287713355&partner=&hide_thread=false Personal del @Sinaproc_Panama se dirige a realizar una inspección tras un deslizamiento de tierra en el sector de Cerro Azul, en la barriada Buena Vista. pic.twitter.com/97oozOQmFt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2025

Los equipos de inspección realizan una evaluación de la zona afectada para determinar los riesgos y establecer las medidas de seguridad necesarias para los residentes.

El SINAPROC reiteró a la población de áreas montañosas y vulnerables a deslizamientos que mantenga la prevención y atienda las recomendaciones emitidas a través de los canales oficiales.