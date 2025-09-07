Panamá 7 de septiembre de 2025 - 17:49

SINAPROC inspecciona deslizamiento de tierra en Cerro Azul, barriada Buena Vista

Personal del SINAPROC acudió a Cerro Azul tras reportes de un deslizamiento de tierra en la barriada Buena Vista para evaluar riesgos en la zona.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que personal de la institución se trasladó hacia Cerro Azul, en la barriada Buena Vista, tras reportarse un deslizamiento de tierra.

Los equipos de inspección realizan una evaluación de la zona afectada para determinar los riesgos y establecer las medidas de seguridad necesarias para los residentes.

El SINAPROC reiteró a la población de áreas montañosas y vulnerables a deslizamientos que mantenga la prevención y atienda las recomendaciones emitidas a través de los canales oficiales.

