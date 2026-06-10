Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 15:01

Agroferias: puntos con venta disponibles el jueves 11 y viernes 12 de junio

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 11 y viernes 12 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del jueves 11 de junio

Coclé

  • Casa local de Las Guabas, en el distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.
  • Escuela de El Alto, en el distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.

Darién

  • Plaza Arcoíris en Quebrada Honda, en Zapallal, distrito de Santa Fe.

Herrera

  • Cancha de Las Minas, en el distrito de Las Minas.

Los Santos

  • Cancha municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosí.
  • Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo.

Agroferias del IMA el viernes 12 de junio

Chiriquí

Cancha de Bonilla, en Guabal, distrito de Boquerón.

Coclé

  • Casa local de El Palmar, en el distrito de Olá.

Colón

  • Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.

Panamá

  • Parque de Las Madres, corregimiento de Pedregal.

Veraguas

  • Casa comunal de Bahía Honda, distrito de Soná.
  • Casa comunal de Corozal, distrito de Las Palmas.

Panamá Este

  • Platanares, en el distrito de Chimán.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de La Colorada, corregimiento de Iturralde, en La Chorrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2064776785053524348&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta habilitados para el 9 y 10 de junio

IMA anuncia cierre nacional de tiendas, pero mantiene agroferias: esto pasará con la venta de arroz

Agroferias del IMA en Panamá para la próxima semana: lista completa

Recomendadas

Más Noticias