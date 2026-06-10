Agroferias: puntos con venta disponibles el jueves 11 y viernes 12 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 11 y viernes 12 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del jueves 11 de junio
Coclé
- Casa local de Las Guabas, en el distrito de Penonomé.
Veraguas
- Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.
- Escuela de El Alto, en el distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.
Darién
- Plaza Arcoíris en Quebrada Honda, en Zapallal, distrito de Santa Fe.
Herrera
- Cancha de Las Minas, en el distrito de Las Minas.
Los Santos
- Cancha municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosí.
- Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo.
Agroferias del IMA el viernes 12 de junio
Chiriquí
Cancha de Bonilla, en Guabal, distrito de Boquerón.
Coclé
- Casa local de El Palmar, en el distrito de Olá.
Colón
- Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.
Panamá
- Parque de Las Madres, corregimiento de Pedregal.
Veraguas
- Casa comunal de Bahía Honda, distrito de Soná.
- Casa comunal de Corozal, distrito de Las Palmas.
Panamá Este
- Platanares, en el distrito de Chimán.
Panamá Oeste
- Casa cultural de La Colorada, corregimiento de Iturralde, en La Chorrera.