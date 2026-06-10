Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 15:47

MIDES: beneficiarios de 120 a los 65 recibirán pagos del 15 al 19 de junio

Los beneficiarios de los nuevos desembolsos serán los panameños inscritos en los programas del MIDES.

Pagos del MIDES en Panamá.

Pagos del MIDES en Panamá.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 15 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros en las áreas de difícil acceso.

Los beneficiarios de estos desembolsos serán los panameños inscritos en los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

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