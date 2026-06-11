Este jueves 11 de junio se juega el esperado partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, directo desde el Estadio de la Ciudad de México. La transmisión en vivo de este encuentro arrancará a la 1:00 p.m. a través de las pantallas de RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 11 de junio de 2026 - 12:55
VIDEO | EN VIVO: México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026
La gran inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde la selección anfitriona se medirá ante su similar de Sudáfrica.
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