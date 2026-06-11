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Mundial 2026 Mundial 2026 -  11 de junio de 2026 - 12:55

VIDEO | EN VIVO: México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026

La gran inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde la selección anfitriona se medirá ante su similar de Sudáfrica.

Partido inaugural del Mundial 2026. 

Partido inaugural del Mundial 2026. 

@FIFA.COM
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 11 de junio se juega el esperado partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, directo desde el Estadio de la Ciudad de México. La transmisión en vivo de este encuentro arrancará a la 1:00 p.m. a través de las pantallas de RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026

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