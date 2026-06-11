Mundial 2026: recomendaciones para panameños que viajarán a Canadá

Recomendaciones para panameños que viajarán a Canadá para el Mundial 2026.

Ante el inicio del Mundial 2026 , la Embajada de Panamá en Canadá compartió una serie de recomendaciones esenciales para los fanáticos que viajarán a apoyar a la Selección Nacional de Fútbol.

Las directrices están recopiladas en el Manual del Viajero a Canadá, una guía digital que detalla requisitos de ingreso, transporte, seguridad, asistencia consular y números de emergencia.

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Entre las principales advertencias, la misión diplomática instó a los viajeros a prepararse para jornadas calurosas y a priorizar los pagos electrónicos o con tarjetas internacionales habilitadas.

Asimismo, las autoridades recordaron que en la provincia de Ontario la edad legal para el consumo de alcohol es de 19 años. En esa línea, advirtieron que conducir bajo los efectos del alcohol o el cannabis se considera un delito grave, mientras que el acoso callejero, incluyendo comentarios inapropiados hacia las mujeres, puede acarrear severas multas.

Finalmente, la Cancillería informó que ya se encuentran habilitados los contactos de los diversos consulados panameños en territorio canadiense para atender cualquier emergencia o solicitud de asistencia.

Números telefónicos para emergencias de panameños

Emergencias generales (policía, ambulancia y bomberos): 911

Asistencia consular para emergencias: WhatsApp (+1) 289 980 6507

Policía de Toronto (no emergencias): (+1) 416 808 2222