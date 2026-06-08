Mundial 2026: hora de la inauguración y del partido México vs. Sudáfrica en Panamá

Este jueves 11 de junio rodará el balón del Mundial 2026 con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. El encuentro se disputará en el emblemático Estadio de la Ciudad de México, el cual pasará a la historia como el primero en albergar tres citas mundialistas, y la transmisión en vivo iniciará a la 1:00 p.m. (hora de Panamá), para dar paso al pitazo inicial a las 2:00 p.m.