Mundial 2026: hora de la inauguración y del partido México vs. Sudáfrica en Panamá

Este jueves 11 de junio rodará el balón del Mundial 2026 con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. El encuentro se disputará en el emblemático Estadio de la Ciudad de México, el cual pasará a la historia como el primero en albergar tres citas mundialistas, y la transmisión en vivo iniciará a la 1:00 p.m. (hora de Panamá), para dar paso al pitazo inicial a las 2:00 p.m.
El plato fuerte del 'show' será la presentación en vivo del tema oficial de la Copa Mundial, el cual es protagonizado por la estrella colombiana Shakira en colaboración con el nigeriano Burna Boy.