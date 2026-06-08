Cuenta regresiva al Mundial 2026: cuándo y dónde ver el concierto de la FIFA en Panamá

La FIFA dio a conocer los detalles del Countdown Concert, el gran espectáculo musical que dará inicio a la cuenta regresiva final para el Mundial 2026 , que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las actividades comenzarán el próximo 10 de junio con un evento sincronizado que unirá a los aficionados de los tres países anfitriones a través de la música y el fútbol.

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En Ciudad de México, el concierto formará parte del evento "México Vibra" y contará con la participación de artistas como Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, además de invitados especiales que formarán parte de esta celebración previa al arranque del torneo.

¿Dónde ver el Countdown Concert del Mundial 2026 en Panamá?

Los aficionados podrán seguir el espectáculo a través de los canales oficiales de la FIFA y mediante una transmisión global en vivo en la cuenta oficial de TikTok de la FIFA.

En Panamá, el evento también podrá verse a través de las pantallas de RPC desde las 7:00 p.m., permitiendo a los seguidores sumarse a la fiesta mundialista a través del sitio web del canal: https://www.rpctv.com/endirecto

Además, quienes no puedan verlo en directo tendrán la oportunidad de acceder posteriormente al contenido bajo demanda a través de las plataformas oficiales de la FIFA.