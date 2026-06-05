Mundial 2026: selecciones que buscan hacer historia con su primera clasificación

Para todo futbolista y aficionado, disputar una Copa del Mundo es la cumbre del llamado "deporte rey". De cara al Mundial 2026 , varias selecciones que nunca han participado en la máxima cita futbolística están firmando campañas históricas en sus eliminatorias, quedando muy cerca de sellar su boleto por primera vez.

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Conoce cómo los oncenos de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán marcaron su ruta hacia la gloria mundialista:

Mundial 2026: selecciones que participarán por primera vez

Cabo Verde

Los "Tiburones Azules" están escribiendo una página dorada en la eliminatoria africana. Con un rendimiento sólido en la fase preliminar, el conjunto caboverdiano ha demostrado una enorme madurez competitiva, registrando un balance destacado de siete victorias, dos empates y una sola derrota, esta última, un tropiezo ante la experimentada selección de Camerún.

Cabo-Verde-v-Eswatini-qualification-match Celebración de la Selección de Cabo Verde. FIFA

Curazao

Bajo la dirección del experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, la "Ola Azul" se ha convertido en la gran revelación de la eliminatoria de Concacaf. El combinado caribeño logró sostener un invicto crucial en sus compromisos y lideró su grupo en la tercera ronda. Un estratégico empate 0-0 ante Jamaica en Kingston los dejó en una posición inmejorable para acariciar la clasificación definitiva.

Curacao-qualify-for-the-World-Cup-26 Clasificación de Curazao al Mundial 2026. FIFA

Jordania

Los "Nashama" quieren trasladar su gran momento continental al plano global. Aunque iniciaron la segunda ronda de la zona asiática (AFC) con algunas dudas, el seleccionado jordano supo transformar ese comienzo titubeante en una auténtica demostración de carácter.

Jordan-team-celebrates-qualifying-for-the-2026-World-Cup Clasificación de Jordania al Mundial 2026. FIFA

Uzbekistán

El crecimiento del fútbol uzbeko es una realidad. Dirigidos por Timur Kapadze, iniciaron su andadura en la segunda ronda de la AFC demostrando que pueden plantarle cara a las potencias del continente. Su gran carta de presentación fue finalizar en el Grupo E con la misma cantidad de puntos que la República Islámica de Irán.

Eldor-Shomurodov-uzbekistán-fifa Eldor Shomurodov, jugador de la selección de Uzbekistán. FIFA

Nota realizada con el apoyo del artículo: https://www.fifa.com/es/selecciones-debutantes-mundial-2026.