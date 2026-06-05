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Mundial 2026 Mundial 2026 -  5 de junio de 2026 - 11:59

Mundial 2026: Noruega sorprende al posar como vikingos en su foto oficial

La selección de Noruega llamó la atención de los aficionados al fútbol al presentar una original fotografía oficial rumbo al Mundial 2026.

Noruega presenta su foto oficial para el Mundial 2026. 

Noruega presenta su foto oficial para el Mundial 2026. 

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María Hernández
Por María Hernández

La selección de Noruega encontró una manera muy particular de celebrar su clasificación al Mundial 2026. Los futbolistas del combinado europeo participaron en una sesión fotográfica oficial en la que posaron vestidos como vikingos, una de las figuras más representativas de la historia del país.

La imagen, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra a los jugadores caracterizados con elementos inspirados en los antiguos guerreros nórdicos, combinando el orgullo nacional con la emoción de disputar la próxima Copa del Mundo.

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La iniciativa fue bien recibida por aficionados y usuarios en plataformas digitales, quienes destacaron la creatividad de la selección noruega y su forma de resaltar sus raíces culturales en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Noruega será una de las selecciones que buscará destacar en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta peculiar fotografía, el equipo europeo ya comenzó a dar de qué hablar incluso antes del inicio de la competencia.

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