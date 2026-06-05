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Marea Roja Mundial 2026 -  5 de junio de 2026 - 10:48

Panamá vs. Bosnia y Herzegovina: dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

El partido Panamá vs. Bosnia y Herzegovina tendrá como escenario el Energizer Park, ubicado en la ciudad de St. Louis, Missouri.

Partido amistoso Panamá vs. Bosnia y Herzegovina.

Partido amistoso Panamá vs. Bosnia y Herzegovina.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La selección mayor de fútbol de Panamá se medirá este sábado 6 de junio ante su similar de Bosnia y Herzegovina, en lo que será su último partido amistoso de preparación antes de su iniciar su participación en el Mundial 2026.

El compromiso tendrá como escenario el Energizer Park, ubicado en la ciudad de St. Louis, Missouri, Estados Unidos.

Panamá vs. Bosnia y Herzegovina: dónde ver el partido amistoso

Para la fanaticada en territorio panameño, las opciones oficiales para seguir las incidencias del partido EN VIVO en plataformas digitales son:

Tras este encuentro, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen iniciará su preparación para encarar la fase de grupos, donde compartirá el Grupo L junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra.

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Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:

  • Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).

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