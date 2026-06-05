Panamá vs. Bosnia y Herzegovina: dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La selección mayor de fútbol de Panamá se medirá este sábado 6 de junio ante su similar de Bosnia y Herzegovina, en lo que será su último partido amistoso de preparación antes de su iniciar su participación en el Mundial 2026.
Panamá vs. Bosnia y Herzegovina: dónde ver el partido amistoso
Para la fanaticada en territorio panameño, las opciones oficiales para seguir las incidencias del partido EN VIVO en plataformas digitales son:
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Streaming web: Telemetro.com
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Plataforma de video: Canal de YouTube de RPC Deportes: www.youtube.com/@DeportesRPC
Tras este encuentro, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen iniciará su preparación para encarar la fase de grupos, donde compartirá el Grupo L junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra.
Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:
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Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).
Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).
Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).