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Marea Roja Mundial 2026 -  6 de junio de 2026 - 16:29

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Bosnia y Herzegovina: sigue la transmisión del partido

Sigue en directo el partido amistoso Panamá vs. Bosnia y Herzegovina, desde el Energizer Park, en St. Louis, Missouri, Estados Unidos.

Panamá y Bosnia y Herzegovina se miden en un partido amistoso. 

Panamá y Bosnia y Herzegovina se miden en un partido amistoso. 

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