Coclé Nacionales -  24 de julio de 2026 - 11:39

Cámaras captan a mujer intentando hurtar pertenencias a una billetera en Antón

Las cámaras de videovigilancia de una plaza comercial en Antón captaron el momento en que un agente de seguridad frustró el intento de hurto.

Cámaras captan un presunto hurto. 

Cámaras captan un presunto hurto. 

María Hernández
Por María Hernández

Las cámaras de videovigilancia de una plaza comercial en Antón, provincia de Coclé, registraron el momento en que un agente de seguridad evitó el hurto de una billetera a una vendedora de la Lotería Nacional.

En las imágenes se observa cómo la mujer aprovecha que la comerciante se encontraba atendiendo a un cliente para acercarse por detrás y comenzar a revisar sus pertenencias con la aparente intención de sustraer su billetera.

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Cámaras captan a mujer intentando hurtar

Sin embargo, el movimiento fue detectado por un agente de seguridad que vigilaba el área, quien intervino de inmediato y confrontó a la sospechosa, evitando que se concretara el hurto.

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia del establecimiento y resalta la importancia de mantenerse alerta y resguardar las pertenencias personales, especialmente en lugares con gran afluencia de personas.

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