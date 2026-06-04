Selección de Panamá viaja al Mundial 2026 tras bautizo de su avión

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá inició oficialmente su viaje hacia Estados Unidos con una emotiva despedida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde la aeronave que transporta a la delegación recibió el tradicional bautizo oficial. La ceremonia marcó el inicio de la última etapa de preparación de la Roja antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tradicional despedida en Tocumen

Como parte de las actividades protocolarias, el avión que trasladó a jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación panameña fue recibido con el tradicional arco de agua, conocido como bautizo de aeronave.

Este homenaje suele realizarse en ocasiones especiales para destacar vuelos de relevancia nacional e internacional. La despedida estuvo acompañada por un ambiente de entusiasmo entre aficionados, familiares y trabajadores aeroportuarios que acudieron a respaldar a la selección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062634614712078499?s=20&partner=&hide_thread=false El avión que transporta a la Selección Nacional de Fútbol recibió el bautizo oficial, previo a su viaje a San Luis, Estados Unidos, donde Panamá disputará su último partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina, previo a la Copa Mundial de la FIFA.

Vídeo: Roberto Zambrano pic.twitter.com/FerUGhtQCJ — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

Destino: San Luis, Estados Unidos

La delegación panameña viajó hacia la ciudad de San Luis, donde afrontará su último partido amistoso de preparación antes del inicio de la Copa Mundial.

El encuentro será ante la selección de Bosnia y Herzegovina y servirá al cuerpo técnico para afinar detalles tácticos y evaluar el estado competitivo de sus jugadores antes del debut mundialista.

Última prueba antes del Mundial

El compromiso frente a Bosnia representa la última oportunidad para que el seleccionador nacional ajuste aspectos estratégicos y confirme el equipo que utilizará en la competición internacional.

La expectativa entre la afición panameña es alta debido a la importancia del torneo y a las aspiraciones del equipo nacional de realizar una destacada participación.

Panamá afina detalles para la Copa Mundial 2026

Con la salida hacia Estados Unidos, la Selección Nacional entra en la fase final de su preparación mundialista.

Jugadores y cuerpo técnico mantienen el enfoque en llegar en las mejores condiciones posibles a la cita futbolística más importante del planeta, respaldados por el apoyo de miles de aficionados que continúan acompañando cada paso de la Roja.

La despedida en Tocumen simbolizó el inicio de una nueva ilusión para Panamá, que buscará representar al país con orgullo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.