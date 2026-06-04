Mundial 2026: Panamá viaja a Estados Unidos tras despedirse en el Aeropuerto de Tocumen

La Selección Nacional de Panamá emprendió este jueves su viaje hacia Estados Unidos para afrontar la última etapa de preparación antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación nacional llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fueron despedidos por familiares, aficionados y representantes de la tradicional Marea Roja.

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Panamá viaja a San Luis

El equipo nacional abordó su vuelo con destino a San Luis, ciudad donde disputará su último encuentro amistoso previo al inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062610375099732088?s=20&partner=&hide_thread=false “Lo veo bien positivo, lo veo alegre, motivado y estoy aquí porque no dijo, papá antes de irme de viaje quiero que esté con nosotros y que me vean personalmente para que vean que estoy bien y de verdad que lo vamos a tener en la cancha, será en el primer partido, en el segundo… pic.twitter.com/ayAMfpOLxa — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

El rival de Panamá será Bosnia, en un compromiso que servirá al cuerpo técnico para ultimar detalles tácticos y evaluar el estado físico de los jugadores antes del debut mundialista.

Marea Roja acompañó la despedida

La salida de la selección estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo y optimismo entre los aficionados, quienes acudieron al aeropuerto para expresar su respaldo al equipo nacional.

Los seguidores aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías, despedir a los jugadores y enviar mensajes de apoyo antes de la importante competencia internacional.

Optimismo por la recuperación de Coco Carrasquilla

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062610160078475688?s=20&partner=&hide_thread=false Con mucha alegría son recibidos los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. pic.twitter.com/TbyHJ6pH92 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

Uno de los temas que generó atención durante la despedida fue la situación física de Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión.

José Carrasquilla, padre del futbolista panameño, aseguró que la evolución del mediocampista es positiva y que mantiene una actitud optimista de cara a la competición.

“Lo veo bien positivo, lo veo alegre, motivado y estoy aquí porque me dijo: ‘papá, antes de irme de viaje quiero que esté con nosotros y que me vean personalmente para que vean que estoy bien’”, expresó. “Lo veo bien positivo, lo veo alegre, motivado y estoy aquí porque me dijo: ‘papá, antes de irme de viaje quiero que esté con nosotros y que me vean personalmente para que vean que estoy bien’”, expresó.

Agregó que el jugador continúa avanzando favorablemente en su recuperación y que lo más importante es que mantiene una mentalidad positiva de cara a los próximos compromisos.

Último ensayo antes del Mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062609568404853062?s=20&partner=&hide_thread=false Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Panamá ya se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para abordar su vuelo rumbo a San Luis, Estados Unidos, donde enfrentarán su último partido amistoso ante Bosnia, previo a la Copa Mundial 2026. pic.twitter.com/UaFlaQB1bT — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

El encuentro ante Bosnia representará la última oportunidad para que el seleccionador nacional ajuste aspectos tácticos y defina detalles de la alineación que utilizará durante el Mundial.

La expectativa entre la afición panameña es alta, especialmente tras el trabajo realizado por el equipo durante la fase de preparación.

Con la partida hacia Estados Unidos, Panamá inicia la recta final de su camino hacia una nueva participación en la Copa Mundial, con la ilusión de representar al país en el escenario más importante del fútbol internacional.