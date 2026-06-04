Mundial 2026: Panamá viaja a Estados Unidos tras despedirse en el Aeropuerto de Tocumen

La Selección Nacional de Panamá emprendió este jueves su viaje hacia Estados Unidos para afrontar la última etapa de preparación antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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Panamá viaja a San Luis
El equipo nacional abordó su vuelo con destino a San Luis, ciudad donde disputará su último encuentro amistoso previo al inicio de la máxima cita del fútbol mundial.
El rival de Panamá será Bosnia, en un compromiso que servirá al cuerpo técnico para ultimar detalles tácticos y evaluar el estado físico de los jugadores antes del debut mundialista.
Marea Roja acompañó la despedida
La salida de la selección estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo y optimismo entre los aficionados, quienes acudieron al aeropuerto para expresar su respaldo al equipo nacional.
Los seguidores aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías, despedir a los jugadores y enviar mensajes de apoyo antes de la importante competencia internacional.
Optimismo por la recuperación de Coco Carrasquilla
Uno de los temas que generó atención durante la despedida fue la situación física de Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión.
José Carrasquilla, padre del futbolista panameño, aseguró que la evolución del mediocampista es positiva y que mantiene una actitud optimista de cara a la competición.
Agregó que el jugador continúa avanzando favorablemente en su recuperación y que lo más importante es que mantiene una mentalidad positiva de cara a los próximos compromisos.
Último ensayo antes del Mundial
El encuentro ante Bosnia representará la última oportunidad para que el seleccionador nacional ajuste aspectos tácticos y defina detalles de la alineación que utilizará durante el Mundial.
La expectativa entre la afición panameña es alta, especialmente tras el trabajo realizado por el equipo durante la fase de preparación.
Con la partida hacia Estados Unidos, Panamá inicia la recta final de su camino hacia una nueva participación en la Copa Mundial, con la ilusión de representar al país en el escenario más importante del fútbol internacional.