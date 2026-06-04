Panamá Deportes -  4 de junio de 2026 - 14:41

Selección de Panamá parte rumbo al Mundial 2026

Los jugadores convocados por el cuerpo técnico de la selección de Panamá se trasladarán a bordo de la aeronave especial de la aerolínea Copa Airlines.

Avión de la Selección de Panamá parte rumbo al Mundial 2026.

Avión de la Selección de Panamá parte rumbo al Mundial 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves, la selección mayor de fútbol de Panamá emprende su viaje hacia Norteamérica para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyas sedes compartidas albergarán los compromisos del onceno nacional en Estados Unidos y Canadá.

La delegación panameña volará inicialmente con destino a Saint Louis, Misuri, donde este sábado cumplirá con su último partido amistoso de preparación frente a su similar de Bosnia y Herzegovina.

Los 28 jugadores convocados por el cuerpo técnico se trasladarán a bordo de una aeronave especial de la aerolínea Copa Airlines, la cual fue decorada con un diseño exclusivo alusivo a la participación mundialista de Panamá.

Antes de emprender este viaje definitivo, la "Marea Roja" cerró su ciclo de preparación en suelo local con dos encuentros amistosos ante las selecciones de Brasil y República Dominicana.

Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:

  • Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).

  • Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).

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