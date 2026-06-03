Victoria de Panamá sobre República Dominicana: 4-2 en el Rommel Fernández

La Selección Nacional de Panamá se despidió de su afición con una victoria 4-2 sobre República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido amistoso que sirvió como preparación para los próximos desafíos del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

Ante miles de aficionados, el conjunto canalero mostró contundencia ofensiva y aprovechó el encuentro para probar variantes tácticas y dar minutos a varios jugadores, en un compromiso donde ambos equipos realizaron más de 11 modificaciones durante el desarrollo del juego.

Panamá tomó la iniciativa

La Marea Roja abrió el marcador al minuto 15 gracias a Tomás Rodríguez, quien aprovechó una llegada al área para adelantar al equipo panameño y encender a la afición presente en el coloso de Juan Díaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2062366742593094115&partner=&hide_thread=false ¡Victoria para Panamá! La Selección Nacional se despidió de la fanaticada panameña con victoria 4-2 ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, en un partido donde se permitieron más de 11 cambios por equipo.



Los goles del equipo canalero fueron anotados por Tomás… pic.twitter.com/WanH2LGYh5 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

El encuentro se mantuvo disputado durante varios tramos, con ambos conjuntos buscando generar peligro y aprovechar los espacios que dejaban las constantes variantes realizadas desde los banquillos.

Waterman y Barría sentenciaron el triunfo

En la segunda mitad, Cecilio Waterman amplió la ventaja panameña al minuto 66, reafirmando el dominio del conjunto nacional en momentos clave del partido.

Cuando el encuentro se acercaba a su final, Kadir Barría apareció al minuto 88 para marcar otro de los goles canaleros y asegurar la victoria frente al combinado dominicano.

Despedida antes de los próximos compromisos

El partido representó la última presentación de Panamá ante su público antes de afrontar nuevos retos internacionales en el proceso de preparación para las eliminatorias y competiciones oficiales vinculadas al camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El cuerpo técnico aprovechó el compromiso para evaluar el rendimiento de varios jugadores y seguir afinando detalles de cara a los próximos encuentros de la selección nacional.

La afición respondió en el Rommel

La fanaticada panameña acompañó una vez más a la selección en el estadio Rommel Fernández, escenario donde la Marea Roja volvió a celebrar una victoria y dejó buenas sensaciones antes de continuar su calendario internacional.

Con este resultado, Panamá mantiene el impulso positivo en su preparación y fortalece la confianza del grupo de cara a los desafíos que se avecinan en la ruta mundialista.