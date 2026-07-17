Exportaciones de servicios de Panamá crecen 9.7 % en el primer trimestre de 2026

Las exportaciones de servicios de Panamá mantienen su trayectoria de crecimiento. Tras cerrar 2025 con un récord histórico de B/.20 194 millones, el país inició 2026 con exportaciones por B/.5 499.8 millones durante el primer trimestre, lo que representa un aumento del 9.7 % respecto al mismo período del año anterior.

Los datos provienen del más reciente informe publicado por la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector transporte, que aportó B/.2 760.1 millones, equivalentes a la mitad de las exportaciones de servicios nacionales (50.2 %) durante el primer trimestre, gracias al desempeño del Canal de Panamá, los puertos y la plataforma logística nacional.

Le siguió el rubro de viajes, con un incremento del 15.6 %, motivado por la recuperación sostenida del turismo internacional. A ello se sumó el rendimiento de los servicios financieros, las telecomunicaciones, la informática y otros servicios empresariales, que continúan ampliando y diversificando la oferta exportable panameña.

Durante el primer trimestre de 2026, los sectores tradicionales registraron B/.4 782.2 millones, lo que equivale al 87 % de las exportaciones de servicios y un incremento del 11.2 % respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, los servicios modernos alcanzaron B/.717.6 millones, con lo que consolidaron su participación en actividades de mayor valor agregado.

Los resultados coinciden con las iniciativas que impulsa el MICI para fortalecer este sector estratégico, entre ellas la Estrategia Nacional para la Exportación de Servicios Modernos (ENESM) y el Decreto Ejecutivo N.° 14, que creó el Comité Tripartito encargado de coordinar su implementación. Estas acciones buscan ampliar la presencia internacional de los servicios panameños, promover actividades intensivas en conocimiento e impulsar a Panamá como un centro regional de servicios de alto valor.