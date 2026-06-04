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Mundial 2026 Mundial 2026 -  4 de junio de 2026 - 15:12

Mundial 2026: quién es el jugador más joven del torneo

La FIFA incluye a 20 futbolistas juveniles que participarán en el Mundial 2026 que se realizará en Norteamérica.

Pau Cubarsí es uno de los jugadores más jovenes en disputar el Mundial 2026. 

Pau Cubarsí es uno de los jugadores más jovenes en disputar el Mundial 2026. 

@paucubarsi
Ana Canto
Por Ana Canto

El Mundial 2026 no solo tiene contemplado deleitar a millones de aficionados con explosivos partidos de fútbol, sino que, como ocurre cada cuatro años, ofrece curiosidades estadísticas muy atractivas. Entre ellas se destaca la lista de los jugadores más jóvenes que disputarán el torneo.

Esta categoría la encabeza el mediocampista Gilberto Mora, quien con apenas 17 años y 240 días afrontará su primera Copa del Mundo tras ser incluido en la convocatoria oficial de la selección de México. Mora milita actualmente en el Club Tijuana de la Primera División de la Liga MX.

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Al igual que la joya mexicana, los registros de la FIFA incluyen a otros 19 futbolistas juveniles que participarán en esta cita mundialista. Sus edades oscilan entre los 17 y los 20 años, y representan a aproximadamente 16 de las 48 selecciones que darán vida al torneo, entre ellos, los españoles Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

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