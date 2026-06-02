Mundial 2026: los jugadores con más ediciones disputadas en la historia

El Mundial 2026 no solo promete albergar los mejores partidos de fútbol del planeta, sino también regalarle a la historia del deporte un hito sin precedentes: la disputa de jugadores que alcanzarán su sexta edición de la Copa del Mundo.
Los jugadores con más mundiales en la historia
Lionel Messi - Argentina
- Debut mundialista: Alemania 2006
- Trayectoria: Desde su debut, Messi no ha faltado a ninguna cita mundialista. En Catar 2022 disputó su quinta edición, donde alcanzó la tercera Copa del Mundo en la historia de la Albiceleste.
- El récord vigente: Lionel es el jugador con más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial, con 26 juegos disputados.
Cristiano Ronaldo - Portugal
- Debut mundialista: Alemania 2006
- Trayectoria: CR7 no ha faltado a ningún mundial desde 2006, y se encuentra en la lista de convocados de Portugal para 2026.
- Cristiano ha jugado 22 partidos en cinco ediciones diferentes de la Copa Mundial. Para 2026 su objetivo es ganar el certamen.
Guillermo Ochoa - México
- Debut mundialista: Alemania 2006 (suplente en 2006 y 2010 y como titular en 2014, 2018 y 2022).
- Trayectoria: en varias ocasiones mostró su profesionalismo evitando los goles en su portería.
- En el Mundial 2026, Memo, de 40 años, se consolidará como el primer portero en asistir a 6 torneos.