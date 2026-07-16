Mundial 2026: FIFA entregará anillos de campeón además del trofeo

Este domingo 19 de julio se disputará la final del Mundial 2026 en el Estadio de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en la historia de la competición, anillos de campeón personalizados.

Para conmemorar el torneo, se confeccionarán únicamente 2026 piezas numeradas individualmente. De ellas, 30 se entregarán al equipo campeón, mientras que las 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial, lo que permitirá a los aficionados adquirir una pieza exclusiva del certamen.

En cuanto al diseño, una de las caras del anillo mostrará el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que la otra se personalizará para reflejar la identidad de la selección ganadora. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará de un certificado de autenticidad. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense.

Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo campeón recibirán anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos definitivos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a sus destinatarios.