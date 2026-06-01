Mundial 2026: conozca los 16 estadios que albergarán los partidos

A solo 16 días de que se lleve a cabo el torneo deportivo más importante, conoce los estadios en los que se disputarán todos los partidos del Mundial 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.
Estadios donde se jugarán los partidos en el Mundial 2026
México
- Estadio Akron - Zapopan, Jalisco
- Estadio BBVA - Guadalupe, Nuevo León
- Estadio Banorte - Ciudad de México
Estados Unidos
- NRG Stadium - Houston, Texas
- Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Florida
- AT&T Stadium - Arlinton, Texas
- SoFi Stadium - Inglewood - California
- Mercedes-Benz Stadium - Atlanta
- Levi's Stadium - Santa Clara, California
- GEHA Field en Arrowhead Stadium - Kansas City, Missouri
- Lincoln Financial Field - Filadelfia
- Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts
- MetLife Stadium - East Rutherford, Nueva Jersey
- Lumen Fiel - Seattle, Washington
Canadá
- BC Place - Vancouver, Columbia Británica
- BMO Field - Toronto, Ontario