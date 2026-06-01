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Mundial 2026 Mundial 2026 -  1 de junio de 2026 - 15:48

Mundial 2026: conozca los 16 estadios que albergarán los partidos

Conoce los 16 estadios en los que se disputarán todos los partidos del Mundial 2026, en México, Estados Unidos y Canadá.

AT&T Stadium - Arlinton

AT&T Stadium - Arlinton, Texas, Estados Unidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

A solo 16 días de que se lleve a cabo el torneo deportivo más importante, conoce los estadios en los que se disputarán todos los partidos del Mundial 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina, con 5025 kilómetros, y Argelia, con 4794, son las que tendrán los desplazamientos más largos entre ciudades.

Estadios donde se jugarán los partidos en el Mundial 2026

México

  1. Estadio Akron - Zapopan, Jalisco
  2. Estadio BBVA - Guadalupe, Nuevo León
  3. Estadio Banorte - Ciudad de México

Estados Unidos

  1. NRG Stadium - Houston, Texas
  2. Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Florida
  3. AT&T Stadium - Arlinton, Texas
  4. SoFi Stadium - Inglewood - California
  5. Mercedes-Benz Stadium - Atlanta
  6. Levi's Stadium - Santa Clara, California
  7. GEHA Field en Arrowhead Stadium - Kansas City, Missouri
  8. Lincoln Financial Field - Filadelfia
  9. Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts
  10. MetLife Stadium - East Rutherford, Nueva Jersey
  11. Lumen Fiel - Seattle, Washington

Canadá

  • BC Place - Vancouver, Columbia Británica
  • BMO Field - Toronto, Ontario
estadios - mundial 2026 - EFE

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