Agroferias del IMA listas y confirmadas para el lunes 1 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 1 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el lunes 1 de junio
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.