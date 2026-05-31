Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 14:13

Agroferias del IMA listas y confirmadas para el lunes 1 de junio

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 1 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para el lunes 1 de junio

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.
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