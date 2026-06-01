Panamá Nacionales -

Meduca anuncia denuncia penal por irregularidades en la Unachi

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció este lunes con relación a la situación en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), y señaló que remitirán toda la documentación que tienen sobre las irregularidades denunciadas, al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La directora de Asesoría legal del Meduca, Nilka González, explicó que este lunes presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación, por todas las irregularidades que han realizado estudiantes y docentes.