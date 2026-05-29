Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 15:54

MEDUCA anuncia fechas de preinscripción escolar 2027 en Panamá

El MEDUCA aclaró que los estudiantes que actualmente cursan el sexto grado en un Centro de Educación Básica General (CEBG) quedarán inscritos automáticamente.

MEDUCA anuncia fechas de preinscripción escolar 2027.

MEDUCA anuncia fechas de preinscripción escolar 2027.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció las fechas oficiales para el proceso de preinscripción correspondiente al año escolar 2027, para los niveles educativos de prekínder y kínder, primer grado, y desde segundo grado en adelante.

Las jornadas se realizarán de forma escalonada:

  • 15 al 19 de junio para prekínder y kínder
  • 22 al 26 de junio para primer grado
  • 29 de junio al 3 de julio para los niveles desde segundo hasta duodécimo grado
  • 6 al 10 de julio: alumnos provenientes de escuelas particulares o del exterior que aún no cuenten con un cupo asignado.

La entidad educativa aclaró que los estudiantes que actualmente cursan el sexto grado en un Centro de Educación Básica General (CEBG) quedarán inscritos automáticamente para el séptimo grado.

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