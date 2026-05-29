CSS realiza primera cirugía bariátrica robótica en Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) informo que cirujanos de la Ciudad de la Salud realizaron con éxito el primer bypass gástrico asistido con tecnología robótica en Panamá, marcando un avance importante en los procedimientos quirúrgicos contra la obesidad severa.

La Caja de Seguro Social detalló que la intervención fue practicada a una paciente mayor de 40 años y con un peso cercano a las 300 libras.

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El procedimiento se llevó a cabo mediante una plataforma robótica que permite movimientos más precisos, menor sangrado y mayor seguridad durante la cirugía.

CSS destaca exitoso bypass gástrico robótico

La operación consistió en reducir el tamaño del estómago y conectar una sección más alejada del intestino delgado, técnica utilizada comúnmente para el tratamiento de la obesidad mórbida.

Entre los beneficios de este tipo de cirugía destacan un menor tiempo bajo anestesia, menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida y una reducción considerable del sangrado.

El cirujano digestivo y robótico, José Miguel Cabada, explicó que uno de los principales avances es la disminución del tiempo quirúrgico en comparación con la laparoscopía tradicional, que puede durar entre dos y tres horas.

La CSS adelantó además que esta tecnología podría utilizarse en el futuro para desarrollar telecirugías robóticas desde otras instalaciones médicas del país, facilitando el acceso a procedimientos especializados para pacientes del interior y ayudando a reducir la mora quirúrgica.