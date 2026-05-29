Metro de Panamá anuncia horario especial en estación Albrook por obras

El Metro de Panamá anunció ajustes temporales en la operación de la Línea 1 para este domingo 31 de mayo debido a los trabajos de instalación de la nueva estructura del techo en la estación Albrook. Las labores corresponden a la sexta fase del proyecto que busca integrar las Líneas 1 y 3 del sistema ferroviario.

Según la entidad, la estación Albrook abrirá al público a partir de las 9:00 a.m.; sin embargo, la Línea 1 operará en ambos sentidos y en horario regular desde las 7:00 a.m. entre las estaciones Estación 5 de Mayo y Estación Villa Zaita.

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Metro de Panamá anuncia horario especial en estación Albrook

Asimismo, durante el desarrollo de los trabajos permanecerá cerrada la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.