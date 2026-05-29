Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 10:12

Mulino aprueba ley que adopta nuevas medidas de sustancia económica y transparencia fiscal

La nueva ley aprobada por el presidente José Raúl Mulino ya fue publicada en la Gaceta Oficial N.° 30534-B.

José Raúl Mulino aprueba ley que adopta nuevas medidas de sustancia económica y transparencia fiscal.

José Raúl Mulino aprueba ley que adopta nuevas medidas de sustancia económica y transparencia fiscal.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley N.° 526 del 28 de mayo de 2026, la cual modifica y adiciona artículos al Código Fiscal relativos al impuesto sobre la renta y a la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La nueva legislación ya fue publicada en la Gaceta Oficial N.° 30534-B.

Esta iniciativa fue liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de las acciones para fortalecer el marco tributario panameño conforme a los estándares internacionales de transparencia fiscal. Con esto, el país reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la competitividad de su plataforma de servicios.

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