Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 09:43

Precios de los combustibles bajan este viernes: conozca la nueva tabla oficial

En las provincias de Panamá y Colón, de acuerdo con la lista de los combustibles, la gasolina de 95 octanos costará B/.1.337 (-0.026) por litro.

Precios de los combustibles bajan en Panamá.

Precios de los combustibles bajan en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

A partir de hoy entra en vigencia la nueva lista de precios máximos de venta de los combustibles, la cual estará vigente del 29 de mayo al 12 de junio. Para este periodo se registrará una disminución en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre.

En las provincias de Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos costará B/.1.337 (-0.026) por litro; la gasolina de 91 octanos B/.1.252 (-0.027) y el diésel 1.276 (-0.045).

Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.337
  • 91 octanos: 1.252
  • Diésel: 1.279

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.339
  • 91 octanos: 1.255
  • Diésel: 1.281

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.345
  • 91 octanos: 1.260
  • Diésel: 1.267

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.353
  • 91 octanos: 1.268
  • Diésel: 1.294

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.360
  • 91 octanos: 1.276
  • Diésel: 1.302

Volcán

  • 95 octanos: 1.363
  • 91 octanos: 1.279
  • Diésel: 1.305

Changuinola

  • 95 octanos: 1.387
  • 91 octanos: 1.303
  • Diésel: 1.329

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