Precios de los combustibles bajan este viernes: conozca la nueva tabla oficial

A partir de hoy entra en vigencia la nueva lista de precios máximos de venta de los combustibles, la cual estará vigente del 29 de mayo al 12 de junio. Para este periodo se registrará una disminución en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre.
En las provincias de Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos costará B/.1.337 (-0.026) por litro; la gasolina de 91 octanos B/.1.252 (-0.027) y el diésel 1.276 (-0.045).
Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.337
- 91 octanos: 1.252
- Diésel: 1.279
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.339
- 91 octanos: 1.255
- Diésel: 1.281
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.345
- 91 octanos: 1.260
- Diésel: 1.267
Las Tablas
- 95 octanos: 1.353
- 91 octanos: 1.268
- Diésel: 1.294
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.360
- 91 octanos: 1.276
- Diésel: 1.302
Volcán
- 95 octanos: 1.363
- 91 octanos: 1.279
- Diésel: 1.305
Changuinola
- 95 octanos: 1.387
- 91 octanos: 1.303
- Diésel: 1.329