"Marea Roja" lanza oficialmente su marca rumbo al Mundial 2026

Luego de más de dos décadas de acompañar incondicionalmente al fútbol nacional, la emblemática marca "Marea Roja" llevó a cabo su lanzamiento comercial oficial. La presentación llega en un momento cumbre para el deporte local, con el estreno de una línea exclusiva de indumentaria y accesorios diseñados para apoyar a la Selección Mayor de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La colección oficial incluye artículos como t-shirts, gorras y diversos accesorios deportivos que combinan los colores característicos de la identidad futbolística del país: rojo, blanco y negro.

Para el reconocido periodista deportivo David Samudio, el nacimiento formal de esta marca representa la consolidación de la verdadera identidad y el fervor de la fanaticada canalera. Samudio extendió una invitación a todos los panameños a adquirir los productos oficiales y así continuar respaldando la evolución del fútbol panameño.

El origen del fenómeno: Del año 2000 a la actualidad

La "Marea Roja" no solo estrena marca, sino que arrastra un legado histórico que transformó la cultura deportiva del país. El fenómeno social nació en el año 2000, en el marco de un partido contra la selección de México.

El éxito de la iniciativa fue tal que, a partir de ese histórico partido, el rojo se adoptó de manera definitiva como la "nueva piel" del seleccionado de Panamá, evolucionando hoy en una marca registrada formal para los fanáticos.