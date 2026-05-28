Vacantes para esta semana del MITRADEL y la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.
La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo busca asociado de adjudicación y tramitación. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Derecho, Administración Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines, además de mínimo cuatro años de experiencia.
- Konzerta mantiene vacante para chef ejecutivo. Se requieren estudios universitarios en preparación superior de cocina internacional, administración hotelera, turismo o carreras afines, además de inglés intermedio avanzado.
- Empresa en Chiriquí busca personal para el área de ventas. Los candidatos deben hablar inglés y español, contar con título de bachiller y ser mayores de 23 años.
- BCT Bank International busca oficial de banca internacional con experiencia en banca empresarial corporativa y mínimo tres años de experiencia en el área.
Vacantes publicadas por Mitradel
Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.
- Empresa en Chiriquí busca agente de cuentas por cobrar con estudios en contabilidad, finanzas o carreras afines.
- Vacante disponible en Chiriquí para supervisor de obras de construcción. Se requiere técnico en edificaciones, ingeniería civil o carreras afines.
- En Darién buscan dibujante con estudios culminados o en curso en arquitectura, diseño arquitectónico, edificaciones o carreras relacionadas.
- Empresa en Panamá Oeste requiere vendedor de ruta de repuestos con bachiller completo y licencia de conducir.
- Vacante para subgerente de ambiente en Panamá. Los aspirantes deben contar con título universitario en áreas relacionadas con el medio ambiente.
- Empresa en Panamá busca recepcionista con bachiller completo y conocimientos prácticos en manejo de centrales telefónicas y equipos de oficina.
Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.