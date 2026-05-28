Vacantes para esta semana del MITRADEL y la Cámara de Comercio

Estas son las vacantes laborales de MITRADEL y la Cámara de Comercio de esta semana.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ( CCIAP ) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

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La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo busca asociado de adjudicación y tramitación. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Derecho, Administración Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines, además de mínimo cuatro años de experiencia.

Konzerta mantiene vacante para chef ejecutivo. Se requieren estudios universitarios en preparación superior de cocina internacional, administración hotelera, turismo o carreras afines, además de inglés intermedio avanzado.

Empresa en Chiriquí busca personal para el área de ventas. Los candidatos deben hablar inglés y español, contar con título de bachiller y ser mayores de 23 años.

BCT Bank International busca oficial de banca internacional con experiencia en banca empresarial corporativa y mínimo tres años de experiencia en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2059616459819536425&partner=&hide_thread=false María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, @CCIYAP, compartió algunas de las vacantes disponibles para esta semana en el portal web: https://t.co/aKboDX2U4W pic.twitter.com/YAb7pBNzmt — Telemetro Reporta (@TReporta) May 27, 2026

Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

Empresa en Chiriquí busca agente de cuentas por cobrar con estudios en contabilidad, finanzas o carreras afines.

Vacante disponible en Chiriquí para supervisor de obras de construcción. Se requiere técnico en edificaciones, ingeniería civil o carreras afines.

En Darién buscan dibujante con estudios culminados o en curso en arquitectura, diseño arquitectónico, edificaciones o carreras relacionadas.

Empresa en Panamá Oeste requiere vendedor de ruta de repuestos con bachiller completo y licencia de conducir.

Vacante para subgerente de ambiente en Panamá. Los aspirantes deben contar con título universitario en áreas relacionadas con el medio ambiente.

Empresa en Panamá busca recepcionista con bachiller completo y conocimientos prácticos en manejo de centrales telefónicas y equipos de oficina.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.