Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 16:12

MEF recibe más de 200 vehículos decomisados tras órdenes judiciales

La Procuraduría General de la Nación realizó la cuarta fase de entrega de más de 200 vehículos decomisados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Procuraduría ejecuta cuarta fase de entrega de autos comisados al MEF. 

Procuraduría ejecuta cuarta fase de entrega de autos comisados al MEF. 

Ministerio Publico
María Hernández
Por María Hernández

La Procuraduría General de la Nación entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de 200 vehículos decomisados, como parte de la cuarta fase de ejecución de órdenes judiciales relacionadas con procesos penales desarrollados entre las décadas de 1990, 2000 y 2010.

Según las autoridades, cada uno de los automóviles contaba con una orden de decomiso emitida por un juez a favor del Estado panameño.

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La diligencia se realizó en coordinación interinstitucional y bajo supervisión de auditores de la Contraloría General de la República, siguiendo los procedimientos establecidos para la entrega de bienes decomisados.

MEF recibe vehículos vinculados a procesos judiciales

De acuerdo con la Procuraduría, muchos de estos vehículos serán sometidos posteriormente a procesos administrativos de chatarreo debido a su estado y condición.

La entidad explicó que el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados mantiene la responsabilidad de garantizar el correcto manejo, resguardo y disposición final de los bienes decomisados conforme a las órdenes judiciales.

Asimismo, destacaron que estas acciones forman parte de los lineamientos del Sistema Penal Acusatorio y de los protocolos de cadena de custodia para preservar la autenticidad e integridad de las evidencias.

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