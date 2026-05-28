MEF recibe más de 200 vehículos decomisados tras órdenes judiciales

La Procuraduría General de la Nación entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de 200 vehículos decomisados, como parte de la cuarta fase de ejecución de órdenes judiciales relacionadas con procesos penales desarrollados entre las décadas de 1990, 2000 y 2010.

Según las autoridades, cada uno de los automóviles contaba con una orden de decomiso emitida por un juez a favor del Estado panameño.

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La diligencia se realizó en coordinación interinstitucional y bajo supervisión de auditores de la Contraloría General de la República, siguiendo los procedimientos establecidos para la entrega de bienes decomisados.

MEF recibe vehículos vinculados a procesos judiciales

De acuerdo con la Procuraduría, muchos de estos vehículos serán sometidos posteriormente a procesos administrativos de chatarreo debido a su estado y condición.

La entidad explicó que el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados mantiene la responsabilidad de garantizar el correcto manejo, resguardo y disposición final de los bienes decomisados conforme a las órdenes judiciales.

Asimismo, destacaron que estas acciones forman parte de los lineamientos del Sistema Penal Acusatorio y de los protocolos de cadena de custodia para preservar la autenticidad e integridad de las evidencias.