MEF inicia consultas presupuestarias con 96 instituciones del Estado.

Un total de 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales, iniciaron este lunes el proceso de consultas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ). La entidad es la encargada de analizar y evaluar las solicitudes de cada organismo, en cumplimiento del artículo 269 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Las vistas presupuestarias se desarrollarán hasta el 5 de junio de 2026 y contarán con la participación de ministros, viceministros y directores de las distintas entidades, según informó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía.

Durante la primera jornada comparecieron la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Aeronáutica Civil y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce. Todas sustentaron sus necesidades, programas y proyectos para la vigencia fiscal 2027.

Ruta del Anteproyecto de Ley

Mejía explicó que el proceso contempla las siguientes etapas clave para la conformación del presupuesto nacional:

Fase inicial: Preparación de cifras preliminares de cada institución e identificación de sus necesidades principales para la evaluación y elaboración del anteproyecto.

Revisión del Despacho Superior: Se acordarán las cifras definitivas antes de presentar el documento al Consejo de Gabinete para su aprobación.

Debate Legislativo: Se espera que a finales de julio el documento sea remitido a la Asamblea Nacional, donde deberá cumplir tres debates (el primero en la Comisión de Presupuesto y los dos restantes en el Pleno).

Finalmente, tras ser sancionado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la Dirección de Presupuesto de la Nación incorporará los datos al sistema para publicar en línea el Presupuesto General del Estado, a más tardar el 1 de enero de 2027, concluyó Mejía.