CEPANIM 2026: citas para retiro del beneficio iniciarán en junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que estará contactándose con los jubilados beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) durante el mes de junio para programar las citas de retiro.

Una vez que la entidad se comunique con usted, es indispensable que se apersone a la sede regional asignada en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el cobro satisfactoriamente.

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Los primeros en recibir este beneficio serán los jubilados sobrevivientes (vivos), quienes son considerados la prioridad del proceso. Una vez que se logre un avance significativo con este grupo, se procederá con los trámites de los beneficiarios fallecidos.

Respecto a aquellos beneficiarios vivos que ya estén registrados, pero que también deban realizar el trámite por el derecho de un familiar fallecido, se detalló que deberán esperar un próximo comunicado oficial por parte del MEF.