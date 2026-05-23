Panamá Nacionales -  23 de mayo de 2026 - 12:00

MINSA realizará ferias para carnet blanco y verde este 30 de mayo

El Ministerio de Salud (MINSA) realizará este sábado 30 de mayo ferias para manipuladores de alimentos en distintos centros de salud de la ciudad capital.

MINSA invita a tramitar carnet de salud para manipuladores de alimentos.

MINSA invita a tramitar carnet de salud para manipuladores de alimentos.

Telemetro Reporta
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de ferias para manipuladores de alimentos este sábado 30 de mayo de 2026 en diferentes centros de salud del país como parte de su programa Panamá con salud y bienestar.

Centros de atención y horario

  • Centro de Salud de Pacora: 7:00 a.m
  • Centro de Salud Omidia Quintero De León, Las Mañanitas: 6:30 a.m.
  • Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos, Río Abajo: 6:00 a.m.

Requisitos para carnet blanco

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Fotos tamaño carnet
  • Tarjeta de vacunas
  • Muestras de laboratorio o heces en envases adecuados
  • Resultado de PAP o tarjeta de control (en algunos casos)
  • Extranjeros deben presentar permiso de trabajo vigente

Requisitos para carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Original y copia del carnet blanco vigente
  • Fotos tamaño carnet

Costos

  • Carnet blanco: B/.25.00
  • Carnet verde: B/.15.00

Las autoridades recordaron que la atención será por orden de llegada, por lo que recomendaron asistir temprano para asegurar cupos.

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