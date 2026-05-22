Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 16:26

IFARHU publica calendario de pago para becas y asistencias vigentes

El IFARHU indicó que los pagos de becas se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media.

IFARHU confirma pagos de ebcas vigentes. 

IFARHU confirma pagos de ebcas vigentes. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará del 25 al 28 de mayo de 2026 la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

Calendario de pago del becas del IFARHU

Lunes 25 de mayo

Panamá - Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino

  • Ancón
  • Don Bosco

Panamá Oeste - Terrenos de la Feria de La Chorrera

  • Capira

Martes 26 de mayo

Panamá - Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino

  • Bella Vista
  • Pueblo Nuevo

Panamá Oeste - Terrenos de la Feria de La Chorrera

  • La Chorrera

Para conocer el centro de entrega de cada provincia, puede ingresar a este enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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