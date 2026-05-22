IFARHU publica calendario de pago para becas y asistencias vigentes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará del 25 al 28 de mayo de 2026 la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste.
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
Calendario de pago del becas del IFARHU
Lunes 25 de mayo
Panamá - Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Ancón
- Don Bosco
Panamá Oeste - Terrenos de la Feria de La Chorrera
- Capira
Martes 26 de mayo
Panamá - Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Bella Vista
- Pueblo Nuevo
Panamá Oeste - Terrenos de la Feria de La Chorrera
- La Chorrera
Para conocer el centro de entrega de cada provincia, puede ingresar a este enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/