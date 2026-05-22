IFARHU publica calendario de pago para becas y asistencias vigentes

IFARHU confirma pagos de ebcas vigentes. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará del 25 al 28 de mayo de 2026 la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

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