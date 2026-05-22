MINSA refuerza vigilancia tras confirmar tercer caso de sarampión

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica intensificada ante los recientes casos importados de sarampión en el país, se ha confirmado un nuevo contagio. Se trata de una persona que estuvo expuesta en el mismo lugar de hospedaje relacionado previamente con uno de los casos importados.

El paciente afectado presentó síntomas distintos a los habituales, una condición conocida clínicamente como “sarampión modificado”. Esta variante se observa de forma excepcional en personas con antecedentes de vacunación que se exponen a una alta carga viral. En estos casos, la enfermedad se manifiesta de manera más leve y con un cuadro clínico incompleto. Actualmente, el paciente se encuentra estable.

Por otro lado, las autoridades mantienen bajo investigación a cinco personas que tuvieron contacto cercano y prolongado con los casos confirmados en entornos laborales y de atención médica. Estos sospechosos presentan manifestaciones clínicas atípicas.

Es importante destacar que la vacunación contra el sarampión continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes. La evidencia científica demuestra que, aun cuando se presenten síntomas y se confirme la enfermedad en las personas vacunadas, los cuadros suelen ser leves o modificados, en comparación con los síntomas que presentan las personas no vacunadas.

Ante esta situación, el MINSA mantiene activadas las siguientes acciones para prevenir cadenas de transmisión secundaria en el territorio nacional: