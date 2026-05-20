Altas temperaturas en Panamá: estas son las recomendaciones del MINSA

Ante la ola de altas temperaturas que se registra en el territorio nacional, el Ministerio de Salud (MINSA) emitió una serie de recomendaciones urgentes para prevenir afectaciones severas, tales como calambres, dermatitis, agotamiento por calor y el temido golpe de calor, este último catalogado como potencialmente fatal.

El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Minsa, explicó que el periodo de mayor intensidad solar y térmica se registra entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. En consecuencia, instó a la ciudadanía a evitar la exposición directa al aire libre durante este rango de horas, priorizando la permanencia en espacios ventilados, con aire acondicionado o bajo la sombra.

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Para quienes deban salir o realizar actividades esenciales durante el día, el especialista detalló las siguientes pautas de cuidado personal:

Protección solar y vestimenta: Aplicar bloqueador solar con un factor de protección (FPS) superior a 30 al menos media hora antes de exponerse al sol. Se recomienda utilizar ropa ligera de algodón en tonos claros o pasteles, evitando los colores oscuros que retienen el calor corporal.

Actividad física: Suspender cualquier tipo de actividad física o ejercicio intenso bajo el sol durante las horas de mayor radiación.

Hidratación y alimentación: Ingerir agua de forma constante, incluso si no se presenta la sensación de sed, ya que una hidratación inadecuada eleva drásticamente la sensación térmica. Se debe evitar por completo el uso de bebidas azucaradas, gaseosas o alcohólicas para refrescarse, dado que provocan un efecto diurético que acelera la deshidratación.

El doctor Rodríguez desmitificó algunas prácticas comunes de mitigación térmica, aclarando que, si bien las duchas frecuentes son recomendables para enfriar el cuerpo, estas deben realizarse exclusivamente con agua y sin jabón. El uso repetitivo de productos jabonosos elimina la capa lipídica (grasa natural) de la piel, lo que acelera la deshidratación cutánea.

En el caso de los lactantes y niños de corta edad, el médico sugirió el uso de paños limpios humedecidos con agua regular para refrescarlos. Asimismo, advirtió que está terminantemente prohibida la aplicación de alcohol o productos mentolados en el cuerpo de los menores, debido a que resecan la piel y generan un efecto de rebote que incrementa la retención de calor corporal posteriormente.