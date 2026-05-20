Consejo de Gabinete aprueba aumento en cuotas de importación de productos porcinos.

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto de Gabinete N.° 5-26, mediante el cual se adicionan los artículos 2E y 2F a las normativas emitidas en 2024 y 2025 que adoptan medidas de control a la importación y comercialización de productos porcinos.

Con esta disposición, se autoriza un volumen adicional máximo de 1,500 toneladas métricas de producto terminado e igual cantidad de materia prima para la industria nacional, estableciendo como fecha límite de importación el 31 de diciembre de 2026.

La medida fue tomada luego de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) identificara que, para el año 2026, algunas fracciones arancelarias correspondientes a productos terminados y materia prima requerían un ajuste en las cantidades autorizadas, volumen que las autoridades aseguran no afecta el control ni el cumplimiento de las normas nacionales vigentes.

Asimismo, el Comité de la Cadena Agroalimentaria del Cerdo y sus Derivados, en su reunión del 14 de abril de 2026, recomendó mediante acuerdo ampliar en 1,500 toneladas métricas el volumen total establecido en el Decreto de Gabinete N.° 24 de 10 de junio de 2025, cuya disposición original para el año 2026 bajo licencias no automáticas de importación era de 8,062 toneladas métricas.

Desglose de las cuotas autorizadas:

Producto terminado: Hasta 1,500 toneladas métricas del producto conocido como jamón picnic (paleta cocida ahumada).

Materia prima: Hasta 1,500 toneladas métricas bajo las partidas arancelarias correspondientes a piernas y sus trozos, así como paletas y sus trozos.

Esta nueva norma modifica formalmente el Decreto de Gabinete N.° 4 de 10 de enero de 2024, el cual ya había sido modificado por el Decreto de Gabinete N.° 18 de 8 de abril de 2025 y adicionado por el Decreto de Gabinete N.° 24 de 10 de junio de 2025.