Panamá Oeste Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 16:33

SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito

La SINAPROC detalló que los operativos se concentran específicamente en el área de manglar del sector de Kosovo, Puerto Caimito.

SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido en Puerto Caimito.

SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido en Puerto Caimito.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene las labores de búsqueda de un marino desaparecido desde el pasado sábado, tras registrarse un naufragio en el sector de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.

La entidad detalló que los operativos se concentran específicamente en el área de manglar del sector de Kosovo, donde las unidades de rescate continúan realizando recorridos fluviales y terrestres en coordinación con los estamentos de seguridad.

“Como parte del operativo interinstitucional desarrollado en el área, se logró rescatar con vida al maquinista de la embarcación, quien posteriormente fue trasladado para recibir atención médica. Mientras tanto, las autoridades continúan con los esfuerzos para ubicar al marino desaparecido”, explicó la institución.

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