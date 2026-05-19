SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito

SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido en Puerto Caimito. SINAPROC

Por Ana Canto Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene las labores de búsqueda de un marino desaparecido desde el pasado sábado, tras registrarse un naufragio en el sector de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.

La entidad detalló que los operativos se concentran específicamente en el área de manglar del sector de Kosovo, donde las unidades de rescate continúan realizando recorridos fluviales y terrestres en coordinación con los estamentos de seguridad.

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