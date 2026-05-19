SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene las labores de búsqueda de un marino desaparecido desde el pasado sábado, tras registrarse un naufragio en el sector de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.
“Como parte del operativo interinstitucional desarrollado en el área, se logró rescatar con vida al maquinista de la embarcación, quien posteriormente fue trasladado para recibir atención médica. Mientras tanto, las autoridades continúan con los esfuerzos para ubicar al marino desaparecido”, explicó la institución.