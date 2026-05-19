Agroferias para este miércoles 20 de mayo a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del miércoles 20 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del IMA del miércoles 20 de mayo
Veraguas
- Casa comunal de Llano de la Cruz en Bisvalles, distrito de La Mesa.
- Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.
Herrera
- Casa comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú.
Comarca Ngabe Buglé
- Agrodistribuidora de Kankintú, distrito de Kankintú.
Chiriquí
- Cancha comunal de San Lorenzo cabecera, distrito de San Lorenzo.
Panamá
- Antigua piquera de buses (calle 6) de Don Bosco.
Darién
- Cuadro de la comunidad de Puerto Lara en Zapallal, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Junta comunal de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.