Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 15:17

Agroferias para este miércoles 20 de mayo a nivel nacional

Las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país este miércoles.

Agroferias del IMA este miércoles 20 de mayo. 

Agroferias del IMA este miércoles 20 de mayo. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo del miércoles 20 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Darién, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del IMA del miércoles 20 de mayo

Veraguas

  • Casa comunal de Llano de la Cruz en Bisvalles, distrito de La Mesa.
  • Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

Herrera

  • Casa comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú.

Comarca Ngabe Buglé

  • Agrodistribuidora de Kankintú, distrito de Kankintú.

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Lorenzo cabecera, distrito de San Lorenzo.

Panamá

  • Antigua piquera de buses (calle 6) de Don Bosco.

Darién

  • Cuadro de la comunidad de Puerto Lara en Zapallal, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Junta comunal de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
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