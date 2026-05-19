Mundial 2026 tendrá nuevas reglas para el VAR y optimizar los partidos

La próxima edición de la Copa Mundial 2026 llegará con importantes cambios en las reglas del juego, especialmente en el uso del VAR y en las medidas para reducir las pérdidas de tiempo durante los partidos.

La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) aprobaron nuevas disposiciones que buscan hacer más dinámico el fútbol y optimizar el tiempo efectivo de juego.

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Mundial 2026 tendrá cambios inéditos en el arbitraje y el VAR

Uno de los principales cambios será la posibilidad de que los árbitros anuncien públicamente las decisiones tomadas tras una revisión prolongada del VAR, medida que busca darle mayor transparencia a las decisiones arbitrales.

Además, el VAR podrá intervenir en nuevos escenarios, incluyendo la corrección de tarjetas mostradas al jugador equivocado y otras situaciones específicas relacionadas con decisiones disciplinarias.

Entre las reglas orientadas a agilizar los encuentros también se estableció un límite de cinco segundos para realizar saques de banda y saques de meta. En caso de exceder ese tiempo, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

Las sustituciones también tendrán modificaciones. Los jugadores reemplazados deberán abandonar rápidamente el terreno de juego para evitar demoras intencionales durante los cierres de partido.

FIFA - cuerpo arbitral - Mundial 2026 FIFA ajusta reglas del VAR. FIFA

Pausas obligatorias de hidratación en el Mundial 2026

Otra de las novedades será la implementación de pausas de hidratación programadas durante los encuentros, independientemente de las condiciones climáticas.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en aplicar este paquete de nuevas reglas que buscan modernizar el arbitraje y ofrecer partidos con mayor continuidad y ritmo competitivo.