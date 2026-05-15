Selección de Panamá Deportes - 15 de mayo de 2026 - 11:37

Jugadores convocados para el Mundial 2026 serán anunciados el 26 de mayo

El director técnico Thomas Christiansen dará a conocer los nombres de los jugadores que viajarán al Mundial 2026.

Por Ana Canto

La expectativa crece en todo el país. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó que el próximo martes 26 de mayo se revelará la lista oficial de los 26 jugadores convocados para representar a Panamá en la Copa del Mundo 2026.

En un marco histórico, el anuncio se realizará en vivo desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá a partir de las 10:00 a.m. El director técnico Thomas Christiansen dará a conocer los nombres de los que viajarán a la cita mundialista, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en las sedes conjuntas de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde seguir la transmisión?

Panamá podrá seguir cada detalle del anuncio en directo a través de las plataformas digitales de:

