Deportista Joselyne Edwards es recibida el presidente en el Palacio de Las Garzas

La deportista Joselyne Edwards es recibida el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de Las Garzas.

La máxima exponente panameña de las artes marciales mixtas, Joselyne Edwards , fue recibida este miércoles en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante el encuentro, "La Pantera" compartió los detalles de su histórica trayectoria como la primera mujer panameña en competir en la UFC.

“Yo siempre estoy lista. Desde que salí de Panamá, siempre me he mantenido. Primero Dios que sigan llegando más oportunidades y se vayan abriendo puertas. Sigo con disciplina y constancia, porque si mi nombre suena, suena el nombre de Panamá, porque soy 100% panameña”, expresó.

Logros recientes de Joselyne Edwards

Victoria en Las Vegas: El pasado 25 de abril de 2026, Edwards logró un triunfo contundente por decisión unánime ante la brasileña Norma Dumont en el evento UFC Vegas 116.

Nocaut Técnico: En abril de 2025, la panameña derrotó a Chelsea Chandler en el UFC Kansas City; Edwards obsequió al presidente una fotografía autografiada de este combate.

Récord histórico: Se mantiene como la pionera del MMA femenino panameño en el octágono más importante del mundo.

Por su parte, el presidente Mulino felicitó a la atleta por su esfuerzo y dedicación: “Eres un orgullo para Panamá, te felicito y agradezco por todo el esfuerzo que haces para dejar el nombre de Panamá en alto. Te deseo muchos éxitos en tu carrera y tus próximas competencias”.