Accidente en Costa Verde deja una turista fallecida y dos heridos

Una mujer de nacionalidad extranjera falleció y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado este martes en el sector de Costa Verde , sobre la autopista Arraiján–La Chorrera, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

El hecho involucró a un busito que transportaba turistas y un bus tipo “diablo rojo”, que presuntamente se encontraba detenido al momento de la colisión.

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Autoridades investigan causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del accidente ni las circunstancias en que ocurrió el impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054549720094167126?s=20&partner=&hide_thread=false Una persona pierde la vida y varias resultan heridas tras un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en la Autopista Arraiján - La Chorrera, donde dos buses colisionaron con dirección hacia la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/JUaPjgwfoa — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2026

Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito permanecen en el área realizando las investigaciones y coordinando el flujo vehicular.

Tráfico intenso hacia la ciudad de Panamá

Debido al accidente, se reporta fuerte congestionamiento vehicular en la autopista Arraiján–La Chorrera, especialmente en los carriles con dirección hacia la ciudad capital.

Conductores reportan largas filas y retrasos mientras continúan las labores de atención de la emergencia y el levantamiento correspondiente.

Heridos fueron trasladados

Las dos personas heridas fueron atendidas por equipos de emergencia y trasladadas a un centro médico, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar hechos lamentables en las vías del país.