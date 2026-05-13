Panamá Oeste Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 11:11

Accidente en Costa Verde deja una turista fallecida y dos heridos

Una turista murió y dos personas resultaron heridas tras un accidente entre un busito y un diablo rojo en Costa Verde, distrito de Arraiján, Panamá Oeste.

Accidente en Costa Verde deja una turista fallecida

Accidente en Costa Verde deja una turista fallecida

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer de nacionalidad extranjera falleció y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado este martes en el sector de Costa Verde, sobre la autopista Arraiján–La Chorrera, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

El hecho involucró a un busito que transportaba turistas y un bus tipo “diablo rojo”, que presuntamente se encontraba detenido al momento de la colisión.

Contenido relacionado: ASEP fija precio por uso de bandas 5G a concesionarias móviles

Autoridades investigan causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del accidente ni las circunstancias en que ocurrió el impacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054549720094167126?s=20&partner=&hide_thread=false

Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito permanecen en el área realizando las investigaciones y coordinando el flujo vehicular.

Tráfico intenso hacia la ciudad de Panamá

Debido al accidente, se reporta fuerte congestionamiento vehicular en la autopista Arraiján–La Chorrera, especialmente en los carriles con dirección hacia la ciudad capital.

Conductores reportan largas filas y retrasos mientras continúan las labores de atención de la emergencia y el levantamiento correspondiente.

Heridos fueron trasladados

Las dos personas heridas fueron atendidas por equipos de emergencia y trasladadas a un centro médico, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar hechos lamentables en las vías del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA este jueves 14 de mayo: lista de sedes y horarios

Suiza aprueba adhesión al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá

IMA abre convocatoria para compra de jamón picnic nacional para Naviferias 2026

Recomendadas

Más Noticias