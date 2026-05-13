Accidente en Costa Verde deja una turista fallecida y dos heridos

Una mujer de nacionalidad extranjera falleció y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado este martes en el sector de Costa Verde, sobre la autopista Arraiján–La Chorrera, en dirección hacia la ciudad de Panamá.
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Autoridades investigan causas del accidente
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del accidente ni las circunstancias en que ocurrió el impacto.
Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito permanecen en el área realizando las investigaciones y coordinando el flujo vehicular.
Tráfico intenso hacia la ciudad de Panamá
Debido al accidente, se reporta fuerte congestionamiento vehicular en la autopista Arraiján–La Chorrera, especialmente en los carriles con dirección hacia la ciudad capital.
Conductores reportan largas filas y retrasos mientras continúan las labores de atención de la emergencia y el levantamiento correspondiente.
Heridos fueron trasladados
Las dos personas heridas fueron atendidas por equipos de emergencia y trasladadas a un centro médico, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar hechos lamentables en las vías del país.