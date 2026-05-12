Educación Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 15:31

MEDUCA abre 182 vacantes para maestros y profesores en todo Panamá

MEDUCA anunció 182 vacantes para maestros y profesores en centros educativos del país. Conozca requisitos y cómo aplicar.

MEDUCA pide considerar ubicación de escuelas

MEDUCA pide considerar ubicación de escuelas

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la apertura de una convocatoria para 182 vacantes de maestros y profesores en distintos centros educativos del país, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el año escolar 2026.

La entidad informó que las plazas están disponibles desde este 12 de mayo de 2026.

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Vacantes disponibles en la web de MEDUCA

Según detalló el ministerio, los interesados podrán consultar las vacantes y requisitos a través del portal oficial de MEDUCA, en la sección “Nombramiento durante el año escolar”.

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Las posiciones disponibles corresponden a diversas regiones educativas del país.

Requisitos para aplicar a las vacantes

MEDUCA explicó que para aspirar a una de las plazas se requiere:

  • Ser ciudadano panameño
  • Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles
  • Contar con títulos y créditos exigidos para el cargo
  • Presentar certificado de salud mental y salud física con vigencia de 180 días
  • Presentar certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)
  • No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer funciones públicas
  • Estar legalmente habilitado para ejercer el cargo

Vacantes surgen por jubilaciones y renuncias

La entidad indicó que las plazas disponibles se generan por distintas causas, entre ellas:

  • Jubilaciones
  • Renuncias
  • Defunciones
  • Licencias por gravidez

Estas situaciones han creado la necesidad de realizar nuevos nombramientos docentes a nivel nacional.

El ministerio reiteró a los aspirantes que antes de enviar su solicitud deben tomar en cuenta la ubicación del centro educativo donde se encuentra la vacante, para evitar afectaciones posteriores en el proceso educativo.

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