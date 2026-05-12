MEDUCA abre 182 vacantes para maestros y profesores en todo Panamá

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la apertura de una convocatoria para 182 vacantes de maestros y profesores en distintos centros educativos del país, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el año escolar 2026.

La entidad informó que las plazas están disponibles desde este 12 de mayo de 2026.

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Vacantes disponibles en la web de MEDUCA

Según detalló el ministerio, los interesados podrán consultar las vacantes y requisitos a través del portal oficial de MEDUCA, en la sección “Nombramiento durante el año escolar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2054293360257450284?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado | Nuevas vacantes para maestros y profesores en centros educativos del país están disponibles en el sitio web del Ministerio de Educación. #SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/7S6q9xg58L — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) May 12, 2026

Las posiciones disponibles corresponden a diversas regiones educativas del país.

Requisitos para aplicar a las vacantes

MEDUCA explicó que para aspirar a una de las plazas se requiere:

Ser ciudadano panameño

Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles

Contar con títulos y créditos exigidos para el cargo

Presentar certificado de salud mental y salud física con vigencia de 180 días

Presentar certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)

No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer funciones públicas

Estar legalmente habilitado para ejercer el cargo

Vacantes surgen por jubilaciones y renuncias

La entidad indicó que las plazas disponibles se generan por distintas causas, entre ellas:

Jubilaciones

Renuncias

Defunciones

Licencias por gravidez

Estas situaciones han creado la necesidad de realizar nuevos nombramientos docentes a nivel nacional.

El ministerio reiteró a los aspirantes que antes de enviar su solicitud deben tomar en cuenta la ubicación del centro educativo donde se encuentra la vacante, para evitar afectaciones posteriores en el proceso educativo.