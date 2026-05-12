MEDUCA abre 182 vacantes para maestros y profesores en todo Panamá

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la apertura de una convocatoria para 182 vacantes de maestros y profesores en distintos centros educativos del país, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el año escolar 2026.
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Vacantes disponibles en la web de MEDUCA
Según detalló el ministerio, los interesados podrán consultar las vacantes y requisitos a través del portal oficial de MEDUCA, en la sección “Nombramiento durante el año escolar”.
Las posiciones disponibles corresponden a diversas regiones educativas del país.
Requisitos para aplicar a las vacantes
MEDUCA explicó que para aspirar a una de las plazas se requiere:
- Ser ciudadano panameño
- Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles
- Contar con títulos y créditos exigidos para el cargo
- Presentar certificado de salud mental y salud física con vigencia de 180 días
- Presentar certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)
- No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer funciones públicas
- Estar legalmente habilitado para ejercer el cargo
Vacantes surgen por jubilaciones y renuncias
La entidad indicó que las plazas disponibles se generan por distintas causas, entre ellas:
- Jubilaciones
- Renuncias
- Defunciones
- Licencias por gravidez
Estas situaciones han creado la necesidad de realizar nuevos nombramientos docentes a nivel nacional.
El ministerio reiteró a los aspirantes que antes de enviar su solicitud deben tomar en cuenta la ubicación del centro educativo donde se encuentra la vacante, para evitar afectaciones posteriores en el proceso educativo.