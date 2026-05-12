Netflix presenta tráiler del nuevo universo de "La Casa de Papel"

Si algo quedó claro para los fanáticos de La Casa de Papel , es que la revolución todavía no termina. Netflix reiteró que el universo de la exitosa serie española continuará creciendo con nuevas historias y producciones derivadas.

La serie original estuvo estructurada en dos grandes robos desarrollados a lo largo de cinco temporadas, siendo la quinta entrega el cierre oficial del arco narrativo principal liderado por El Profesor y su banda.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede leer: "Intercambiados", el nuevo éxito animado de Netflix

Netflix confirma más historias de “La Casa de Papel”

Sin embargo, el impacto mundial de la producción abrió paso a nuevas posibilidades dentro del mismo universo, manteniendo vivo el fenómeno que conquistó a millones de espectadores.

“La Casa de Papel” se convirtió en una de las series internacionales más exitosas de Netflix, destacando por sus personajes, giros dramáticos y el símbolo de resistencia que marcó a toda una generación de fanáticos.