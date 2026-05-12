Series Entretenimiento -  12 de mayo de 2026 - 16:05

Netflix presenta tráiler del nuevo universo de "La Casa de Papel"

Netflix confirmó que el universo de La Casa de Papel seguirá expandiéndose, manteniendo viva una de las franquicias más exitosas de la plataforma.

La revolución de “La Casa de Papel” continúa.

La revolución de “La Casa de Papel” continúa.

María Hernández
Por María Hernández

Si algo quedó claro para los fanáticos de La Casa de Papel, es que la revolución todavía no termina. Netflix reiteró que el universo de la exitosa serie española continuará creciendo con nuevas historias y producciones derivadas.

La serie original estuvo estructurada en dos grandes robos desarrollados a lo largo de cinco temporadas, siendo la quinta entrega el cierre oficial del arco narrativo principal liderado por El Profesor y su banda.

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Netflix confirma más historias de “La Casa de Papel

Sin embargo, el impacto mundial de la producción abrió paso a nuevas posibilidades dentro del mismo universo, manteniendo vivo el fenómeno que conquistó a millones de espectadores.

La Casa de Papel” se convirtió en una de las series internacionales más exitosas de Netflix, destacando por sus personajes, giros dramáticos y el símbolo de resistencia que marcó a toda una generación de fanáticos.

Embed - Netflix Latinoamerica on Instagram: "Si hay algo que está claro, es que la revolución NUNCA termina. El universo de 'La casa de papel' continúa."
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