Netflix presenta tráiler del nuevo universo de "La Casa de Papel"

Si algo quedó claro para los fanáticos de La Casa de Papel, es que la revolución todavía no termina. Netflix reiteró que el universo de la exitosa serie española continuará creciendo con nuevas historias y producciones derivadas.
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Netflix confirma más historias de “La Casa de Papel”
Sin embargo, el impacto mundial de la producción abrió paso a nuevas posibilidades dentro del mismo universo, manteniendo vivo el fenómeno que conquistó a millones de espectadores.
“La Casa de Papel” se convirtió en una de las series internacionales más exitosas de Netflix, destacando por sus personajes, giros dramáticos y el símbolo de resistencia que marcó a toda una generación de fanáticos.